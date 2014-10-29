Найбільший банк Німеччини в 3-му кварталі отримав €94 млн збитку

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank зафіксував за підсумками третього кварталу 2014 року чистий збиток у розмірі €94 млн проти чистого прибутку в розмірі €41 млн роком раніше, випливає зі звіту компанії, повідомляють «Ведомости».

Вихід у мінус банк пов'язує з судовими витратами на 894 млн євро. Опитані MarketWatch аналітики очікували чистий прибуток банку на рівні 92 млн євро.

Виручка Deutsche Bank за звітний період зросла на 2% і склав 7,9 млрд євро.

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У липні-вересні 2014 року відрахування Deutsche Bank в резерви на можливі втрати за позиками склали 269 млн євро, що на 47% менше, ніж рік тому.

Виручка підрозділу, що займається корпоративними банківськими операціями та операціями з цінними паперами, збільшилася в минулому кварталі на 9% - до 3,1 млрд євро. Поліпшення показника зумовлено головним чином зростанням виручки від операцій з борговими паперами, який становив 15%, і зуумовлено поліпшенням умов та зростанням клієнтської активності.

Підрозділ з обслуговування приватних клієнтів та бізнесу збільшив виручку на 3% до 2,4 млрд євро. Виручка підрозділу з управління активами заможних людей залишилася стабільною на рівні 1,3 млрд євро.

Достатність основного капіталу (Tier 1) Deutsche Bank згідно з правилами «Базеля III» на кінець вересня склала 11,5%, не змінившись у порівнянні з показником на 30 червня.

Акції Deutsche Bank подешевшали з початку року на 24% на тлі зниження індексу Stoxx Europe 600 Banks Index на 1,1%.