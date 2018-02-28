Уряд за рік збільшив держзапозичення в 1,5 раза – майже до півтрильйона гривень

Державний і гарантований державою борг за 2017 рік зріс на 7,5% у доларовому, або на 11% у гривневому еквіваленті.

Уряд у 2017 році залучив державні запозичення на 478,7 млрд грн, що в 1,5 раза вище від показника за 2016 рік на рівні 307,7 млрд грн.

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Як йдеться в повідомленні Міністерства фінансів у газеті «Урядовий кур'єр», у 2017 році отримано 103,4 млрд грн зовнішніх запозичень у результаті спільних проектів з міжнародними фінансовими організаціями, випуску облігацій зовнішньої держпозики і кредитів.

Внутрішні запозичення на 375,3 млрд грн отримано в результаті репрофайлінгу ОВДП у власності Національного банку, випуску ОВДП для капіталізації «ПриватБанку» (48,4 млрд грн), «Ощадбанку» (14,6 млрд грн) і «Укрексімбанку» (7, 7 млрд грн), а також ОВДП для фінансування держбюджету.

Також повідомляється, що на погашення держборгу було спрямовано 363,5 млрд грн, на обслуговування - 110,5 млрд грн.

Мінфін нагадав, що дефіцит держбюджету в 2017 році становив 47,9 млрд грн, що складає 58,2% річного планового показника і на 22,4 млрд грн нижче від дефіциту за 2016 рік.

16 березня Мінфін планує публічне представлення звіту про виконання держбюджету України за 2017 рік, сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконано з дефіцитом на рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 раза нижче від показника за попередній рік.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, і на 11% до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті, що відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік і, за оцінками експертів, становить близько 75% ВВП.