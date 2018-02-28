Єврокомісія затвердила нову програму фіндопомоги для України - Данилюк

Голова Мінфіну відзначив, що це важливий крок для підтримки реформ в Україні та забезпечення фінансової стабільності.

Європейська комісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Вітаю рішення про затвердження нової програми фінансової допомоги для України. Це важливий крок для підтримки реформ в Україні та забезпечення фінансової стабільності", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, джерело УНІАН в Європейській комісії повідомив, що відбулося тільки обговорення пропозицій про надання Україні нової програми макрофінансової допомоги, формального затвердження поки немає

У 2015 році ЄС запропонував Україні пакет макрофінансової поворотної допомоги обсягом 1,8 мільярда євро. У рамках цієї програми Україна отримала 1,2 мільярда євро.

Виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. У 2016 році кредитних траншів від ЄС Україна не отримувала.