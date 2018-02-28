НБУ пропонує продовжити санкції щодо "дочок" російських держбанків ще на рік

Санкції щодо "Ощадбанку", "ВиЭс Банку", "Промінвестбанку", "ВТБ Банку" та "БМ Банку" були введені в дію указом президента України від 16 березня 2017 року терміном на 1 рік.

Національний банк України пропонує продовжити введені за рішенням Ради нацбезпеки і оборони санкції щодо українських дочірніх структур російських державних банків, термін яких закінчується 16 березня 2018 року, ще на рік.

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Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ході засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності.

"Ми пропонуємо продовжити санкції ще на рік", - сказала Рожкова.

За її словами, обсяг залучених цими банками коштів клієнтів - юридичних та фізичних осіб - залишається значним – на рівні 22 мільярда гривень, хоча і скоротився за рік на 13 мільярдів гривень.

При цьому, як зазначила Рожкова, у цих банків немає рефінансування НБУ і вони не отримували стабілізаційних кредитів, так як накопичили достатньо ліквідності, щоб розраховуватися за своїми зобов'язаннями.

Також минулого року "Промінвестбанк", "Ощадбанк" та "ВТБ Банк" збільшили капітал, нагадала заступник голови НБУ.

Вона підкреслила, що позиція регулятора не змінилася, і ці банки можуть піти з українського ринку або шляхом продажу інвестору, або поступово згорнувши діяльність.

Разом з тим посилювати санкції стосовно цих структур у НБУ вважають недоцільним, щоб не паралізувати роботу клієнтів цих банків.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня 2017 року своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Ощадбанк", "ВиЭс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

У грудні 2017 року Sberbank Europe AG (дочірня компанія "Сбербанку Росії") завершила операцію з продажу контрольного пакета акцій (99,9230%) українського "ВиЭс Банку" групі "ТАС", що належить бізнесменові Сергію Тігіпко. Інші структури залишаються у власності російських державних банків.