Результати діагностики банківської системи будуть вже в квітні - НБУ

Регулярна діагностика впроваджена з 2018 року і передбачає оцінку якості активів банків.

Національний банк України розраховує отримати попередні результати щорічної діагностики стійкості банківської системи, що передбачає оцінку якості активів фінустанов, до середини квітня. Читайте такожНБУ пропонує продовжити санкції щодо "дочок" російських держбанків ще на рік Про це повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ході засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності. "У березні - середині квітня ми будемо мати попередні дані", - сказала Рожкова, коментуючи можливу дату отримання результатів регулярного обстеження активів банків, впровадженого в 2018 році.

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