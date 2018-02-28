Податок на виведений капітал стане "потужним щепленням" від корупції - Порошенко

Голова держави повідомив, що законопроект про податок на виведений капітал вже готовий до внесення в парламент.

Заміна податку на прибуток новим податком на виведений капітал дозволить посилити економічне зростання і ліквідувати корупційні схеми в адмініструванні податків.

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Про це в ході прес-конференції заявив президент України Петро Порошенко.

"Я пропоную, щоб податком обкладалася лише та частина, яка виводиться, частину прибутку для споживання, яка не спрямована на розширення виробництва. Це буде сильнодіюча ін'єкція для економічного зростання і потужна щеплення від корупції", - сказав він.

Президент зазначив, що податок на прибуток, єдиний податок, при нарахуванні якого залишається дуже широкий простір для перевіряючих податкових органів.

"Не закон, а настрій і апетит інспектора визначає, що можна віднести до собівартості і що немає... Простота адміністрування позбавить контролера можливості вирішувати, що відносити до собівартості, якою має бути структура витрат, технологія виробництва", - зазначив Порошенко.

Глава держави повідомив, що законопроект про податок на виведений капітал вже готовий до внесення в парламент.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал і направив його на розгляд Національної ради реформ.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, законопроект передбачає, що базою оподаткування для підприємств буде не прибуток, з якої справляється податок, а дивіденди та прирівняні до дивідендів доходи, такі як роялті і відсотки. Передбачається, що дивіденди будуть обкладатися податком за пільговою ставкою 15%, а прирівняні до дивідендів платежі - за ставкою 20% річних.

На конференції Порошенко також заявив, що під час своєї новорічної подорожі на Мальдіви перетинав державний кордон під власним ім'ям, а усі витрати сплачував з власного банківського рахунку в українському банку.

Нагадаємо, у січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис. Як повідомляли ЗМІ, президент України начебто перетинав кордон під чужим ім`ям. В той же час, у ДПСУ згодом запевнили, що під час поїздки на Мальдіви Порошенко перетинав кордон законно.