Нова коаліція може спростити операції з валютою

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

Нагадаємо, Національний банк України оцінює девальвацію гривні до долара США на міжбанківському ринку у січні-серпні у 66,9%, пояснюючи таке істотне знецінення нацвалюти продовженням військового конфлікту і руйнуванням промислового потенціалу держави, та очікує зміцнення курсу гривні після стабілізації ситуації на сході країни до 11,70 грн/дол.

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Водночас НБУ заявляє про готовність зняти низку обмежень для бізнесу з купівлі валюти за зниження спекулятивного попиту на валюту та отримання схвалення від Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори у Верховну Раду. За результатами обробки Центральною виборчою комісією 97,9% протоколів п'ятивідсотковий бар'єр долають партії «Народний фронт» - 22,17% голосів, «Блок Петра Порошенка» - 21,82%, «Об'єднання «Самопоміч» - 11%, «Опозиційний блок» - 9,36%, Радикальна партія - 7,44%, «Батьківщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенка» ініціював переговори про створення коаліції, до яких запросив «Народний фронт», «Самопоміч» та «Батьківщину».