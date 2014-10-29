Гривня на міжбанку впала до 13,50 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в середу, 29 жовтня, на середину торгів продовжують утримуватися на рівні близько 12,99/13,50 грн/дол., до якого гривня скотилася вчора на час закриття торгів після порівняної стабілізації останніх кількох тижнів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що кількість угод на валютному міжбанку незначна, а попит на валюту традиційно перевищує пропозицію.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні близько 16,50 17,20 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні близько 0,302/0,310 грн/рубль.

Читайте такожЕмоційний тиск на валютний курс ущухне після виборів - банкірЯк повідомляв УНІАН, керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до вчорашнього дня утримувалися в межах 12, 95/13,40 грн/дол.

28 жовтня на середину торгів котирування гривні зрушилися у бік зниження і на час закриття торгів досягли рівня 12,98/13,50 грн/дол., що, на думку експертів, викликано завершенням парламентських виборів і очікуваннями можливої зміни політики Національного банку на валютному ринку.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, Нацбанк анонсував проведення чергових інтервенцій на валютному ринку, в тому числі 29 жовтня для підкріплення кас банків до 100 млн дол., 31 жовтня - для задоволення потреб клієнтів банків до 200 млн дол.