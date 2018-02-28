Середня зарплата в Україні зросла до 7711 гривень

Реальна заробітна плата у січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року збільшилася на 12,3%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року збільшилася на 28,4% і становить 7711 гривні.

Читайте такожЗарплатні борги в Україні за рік зросли на третину – до 2,4 мільярда

Про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що порівняно з груднем 2017 року середня зарплата скоротилася на 12,1%.

Реальна заробітна плата у січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року збільшилася на 12,3%, а порівняно з груднем 2017 року скоротилася на 13,4%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривні з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому кварталі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.

За даними Держстату, в Україні частка штатних працівників, які отримують заробітну плату від 6 тисяч гривень до 10 тисяч гривень, у грудні 2017 року становила 49,6%, що на 2,7 відсоткових пункти більше, ніж у березні 2017 року.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.