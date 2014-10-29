Суд ЄС буде розглядати позови російських банків проти санкцій не менше 2 років

Європейський суд загальної юрисдикції зареєстрував позови російських банків ВТБ, Газпромбанку і Сбербанку проти санкцій Євросоюзу, розгляд займе не менше двох років, повідомив в середу представник прес-служби банку, передає Прайм.

"Зареєстровані позови ВТБ, Газпромбанку і Сбербанку", - сказав він.

За його словами, розгляд позовів зазвичай займає в середньому 30 місяців, але у випадках зі скаргами на санкції ЄС процедура винесення вердикту триватиме близько двох років. "Все залежить від кожної конкретної ситуації, але не менше двох років - в кращому випадку", - пояснив представник суду.

12 вересня Євросоюз запровадив санкції проти низки найбільших російських фінансових інститутів, серед яких ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Зовнішекономбанк. Європейським інвесторам забороняється видавати їм нові кредити на термін більше 30 днів, а також купувати їхні акції і облігації з нових випусків з терміном обігу більше 30 днів.

Раніше позов в Європейський суд загальної юрисдикції проти європейських санкцій подала інша російська компанія "Газпром нефть".

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Європейський суд загальної юрисдикції - суд першої інстанції, основним завданням якого є вирішення спорів, пов'язаних із законодавчими нормами ЄС, їх сумісності з національними законодавствами держав-членів і їх виконання європейськими компаніями та організаціями. Рішення цього судового органу, який базується в Люксембурзі, можуть бути скасовані трибуналом вищої інстанції - Європейським судом.

У минулому європейські санкції вже успішно оскаржувалися в суді, зокрема рядом іранських банків, які довели необґрунтованість введення проти них обмежень з боку Брюсселя.

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