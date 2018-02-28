Прибуток платоспроможних банків України зріс у 5 разів

19:56, 28 лютого 2018
Фінанси
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REUTERS

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Про це йдеться в інформації на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, доходи банків за січень становили 14,599 мільярда гривень, витрати - 12,908 мільярда гривень.

Найбільшу частку в структурі доходів банків займають процентні доходи, на які припадає 77,4% всіх доходів, найбільшу частку у структурі витрат займають процентні витрати - 44,1%.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України завершила 2017 рік зі збитком у 24,4 мільярда гривень у зв'язку зі значними обсягами відрахувань до резервів.

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Теги: #банківська система