Валюта дешевшає: гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку та в курсах НБУ

Офіційний курс НБУ на 1 березня: 100 USD – 2680,5516 гривні; 100 EUR – 3274,0257 гривні; 10 RUR - 4,7549 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2680,5516 (28 лютого – 2694,8185)

100 EUR – 3274,0257 (28 лютого – 3314,8962)

10 RUR – 4,7549 (28 лютого – 4,8406)

Читайте такожХто стане новим головою НБУ: лідери фракцій розповіли, чи голосуватимуть за Смолія

Як повідомляє УНІАН, 28 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,79/26,82 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 10 копійок вище порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,73/32,76 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8055 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 488 угод на суму 279 мільйонів доларів.