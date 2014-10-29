Псевдовибори у "ДНР" і "ЛНР" посилили падіння російського рубля

Рубль оновив усі мінімуми, а ЦБР п'ять разів зрушив валютний коридор у перші три години біржових торгів середи за рахунок фізичного та спекулятивного попиту на валюту в умовах її дефіциту через західні санкції й необхідність погашати зовнішні позики, а також на тлі низьких цін на нафту, повідомляє Reuters.

Валюта купується з запасом як банками, так і корпораціями через загальний поточний настрій ринку на подальшу девальвацію рубля.

В умовах нинішнього механізму інтервенцій і зрушень коридору привабливість спекуляцій з "довгою" валютою поки перебиває всі можливі позитивні для рубля ефекти, такі як надходження валютної ліквідності з аукціонів репо, очікування "голубиних" підсумків засідання ФРС і підвищення ставок на п'ятничній раді директорів ЦБР.

Дмитро Польовий із банку "ІНГ Євразія", крім стандартного для останнього часу набору факторів тиску на рубль, згадує ще й геополітичний: "Крім зростаючих очікувань переходу до плаваючого курсу вже на п'ятничному засіданні (Центробанку), подальше погіршення настроїв могло статися і на тлі посилення розбіжностей щодо проведення та визнання виборів у самопроголошених ДНР/ЛНР, запланованих на ці вихідні". На його думку, ризики посилення геополітичної напруженості разом з іншими факторами не залишають зараз рублю ні єдиного шансу.

Читайте такожЄС не бачить підстав міняти санкції щодо РосіїРубль на 13.15 мск подешевшав до 42,78 щодо долара США і щодо 54,47 - до євро, втрачаючи 29 і 38 копійок відповідно. Раніше було досягнуто максимальних рублевих значень долара і євро - 42,79 і 54,48 відповідно.

Бівалютний кошик на цей час подорожчав проти рубля на 34 копійки до 48,04, відзначившись на новому екстремумі 48,05.

За оцінкою учасників ринку, Центробанк п'ять разів із початку дня підвищив валютний коридор до поточних 39,05-48,05, продавши для цього не менше $1,75 мільярда з моменту останнього зрушення у вівторок.

ЦБ міг витратити вже більше $25 мільярдів з початку жовтня у вигляді валютних інтервенцій, тоді як експортери у поточних умовах, за оцінкою учасників ринку, намагаються продавати мінімально можливі обсяги виручки за рублі, оскільки багато з них також обтяжені зовнішніми боргами без можливості знайти кошти за кордоном.

Центробанк продає валюту в необмежених обсягах вгорі плаваючого коридору, зрушуючи його на 5 копійок вгору через кожні продані $350 мільйонів.

Важливим для рубля може виявитися п'ятнична рада директорів ЦБР.

На ринку формується думка про неминучість підвищення ключових ставок, мінімум на 50 базисних пунктів в умовах прискорення інфляції та девальваційних процесів на валютному ринку, однак учасники ринку не чекають позитивного ефекту від цього для рубля в поточних умовах дефіциту валютної ліквідності при закритому доступі до західних ресурсів і необхідності розраховуватися за зовнішніми позиками.

За оцінкою учасників ринку, знизити напругу з дефіцитом валюти могло б кардинальне розширення форм надання Центробанком валютної ліквідності, крім нинішніх інтервенцій, валютних свопів і валютного репо.

"Враховуючи песимістичний настрій і негативну динаміку валютного ринку, а також той факт, що ЦБ РФ в рамках ринкових інтервенцій уже продав майже той самий обсяг валюти, що й у березні, ймовірність відповідних дій регулятора на ситуацію суттєво зросла. Потенційна відповідь може поєднувати в собі пряме посилення монетарної політики і зміну підходу до валютних інтервенцій", - вважають аналітики банку "ВТБ Капітал".

Сьогодні російський регулятор проводить перший аукціон валютного репо, а наступний - уже завтра, причому через особливості розрахунків валюта банкам з першого аукціону ($1,5 мільярда на 28 днів) надійде 31 жовтня, а з другого ($2,0 мільярда на тиждень) - тільки 5 листопада, після російських свят.