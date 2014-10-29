У Мінекономіки РФ відмовилися виділити "Роснефти" майже $50 млрд

Про це повідомив у середу голова Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв, пише ТАСС.

"Ми будемо працювати з компанією. Заявка у нинішньому вигляді не відповідає вимогам, які пред'являються до проектів, що претендують на фінансування з коштів ФНБ, оскільки фактично вона звернена до покриття фінансових розривів у цілому компанії, у цілому до інвестиційної програми", - сказав Улюкаєв.

За словами Улюкаєва, нормативна база не передбачає такого роду фінансування.

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"Тому будемо працювати з компанією, щоб вона дотримувалася вимог (нормативної бази) і визначилася з тим інвестиційним проектом, який вона передбачає можливим до фінансування з ФНБ. Відповідно буде вестися робота по всіх етапах, передбачених постановою (про фінансування проектів з ФНБ)", -наголосив міністр.

Він відмовився говорити, який обсяг коштів може бути виділено компанії з ФНБ. "Ми не фінансуємо компанії, ми не фінансуємо інвестиційні проекти компаній, ми фінансуємо проекти окремого інфраструктурного характеру. І якщо компанія представить нам такий проект, то ми його будемо розглядати, а поки що такого проекту немає", - сказав Улюкаєв.

Він також не став говорити про те, на який термін просить "Роснефть" надати кошти ФНБ.

"Зрозуміло, що вона (заявка "Роснефти") не відповідає реальності", - заявив Улюкаєв.

Раніше УНІАН повідомляв. що "Роснефть" хоче витратити з фонду для всіх росіян майже $50 млрд.