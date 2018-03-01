Рівень нерівності в Україні просто неприйнятний - голова Представництва ЄС

10:35, 01 березня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це заявив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі на 14 щорічної інвестиційної конференції Dragon Capital у Києві.

"Багато хто з вас ультраліберали, я - ні. Я вірю, що після певного рівня соціальної нерівності неможливо досягти стійкого зростання. У цій країні рівень нерівності просто неприйнятний. Ви не можете бути країною, де більшість населення намагається вижити на менш ніж 200 доларів, коли у вас сотні Porsche, Ferrari та Lamborghini (елітні марки автомобілів - УНІАН) на вулицях. Так не може продовжуватися. Соціальна згуртованість дуже важлива", - сказав Мінгареллі.

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Теги: #нерівність доходів#соціальна нерівність