Рівень нерівності в Україні просто неприйнятний - голова Представництва ЄС

За словами Мінгареллі, Україна не може залишатися країною, де більшість населення намагається вижити на менш ніж 200 доларів, а на вулицях їздять сотні Porsche, Ferrari та Lamborghini.

Рівень нерівності в Україні просто неприйнятний, оскільки в такій ситуації досягти стійкого економічного зростання неможливо. Читайте такожГройсман визнав: влада після Революції гідності не змогла покращити життя українців Про це заявив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі на 14 щорічної інвестиційної конференції Dragon Capital у Києві. "Багато хто з вас ультраліберали, я - ні. Я вірю, що після певного рівня соціальної нерівності неможливо досягти стійкого зростання. У цій країні рівень нерівності просто неприйнятний. Ви не можете бути країною, де більшість населення намагається вижити на менш ніж 200 доларів, коли у вас сотні Porsche, Ferrari та Lamborghini (елітні марки автомобілів - УНІАН) на вулицях. Так не може продовжуватися. Соціальна згуртованість дуже важлива", - сказав Мінгареллі.

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