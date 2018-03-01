У столичних обмінниках продовжує дешевшати валюта

Продати долари можна за 26,75 гривні, євро - за 32,80 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 1 березня становить 26,80 гривні, євро - 33,00 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,75 гривні, євро - за 32,80 гривні за одну грошову одиницю.

У середу, 28 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах була вищою і становила 26,90 гривні, євро - 33,20 гривні.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,79/26,82 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро перебували на рівні 32,73/32,76 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

Середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8055 гривні/долар.