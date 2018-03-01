Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс у 6 разів

У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс удвічі.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в січні 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 373 мільйони доларів, що в 6 разів вище дефіциту за січень 2017 року на рівні 62 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у 2,2 рази - до 547 мільйонів доларів, профіцит зовнішньої торгівлі послугами скоротився на 5,9% - до 174 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом на рівні 6,848 мільярда доларів, що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.