Україна за рік отримала $1,9 мільярда іноземних інвестицій - Держстат

Найбільший обсяг інвестицій в 506 мільйонів доларів надійшов з Кіпру.

Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерного капіталу нерезидентів) за 2017 рік склали 1,871 мільярда доларів, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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За інформацією Держстату, в 2017 році найбільший обсяг інвестицій надійшов з Кіпру (506 мільйонів доларів), Росії (395,9 мільйона доларів), Нідерландів (262,5 мільйона доларів), Великобританії (211,7 мільйона доларів), Німеччини (119,3 мільйона доларів).

Найбільший обсяг інвестицій надійшли, або 34,6%, спрямований на фінансову та страхову діяльність, 28% - у промисловість, 9,5% - в оптову і роздрібну торгівлю, 6,3% - в операції з нерухомістю.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Раніше Національний банк оцінив приплив прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2017 році в 2,307 мільярда доларів, у тому числі без урахування операцій конвертації банками боргу до статутного капіталу – в 1,8 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, за минулорічними оцінками Держстату, іноземні інвестори в 2016 році вклали в економіку України 4,406 мільярда доларів США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Національний банк України оцінив приплив іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році у 3,4 мільярда доларів, у тому числі "живими" грошима - в 1,1 мільярда доларів, оскільки левова частка інвестицій являла собою конвертацію іноземними банками своїх кредитів перед материнськими структурами в капітал.