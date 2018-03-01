МВФ прогнозує зростання економіки України на 3-3,5%: "цього мало для поліпшення життя населення"

Розрив у відставанні економіки України після кризи 2014-2015 років став більше і його необхідно долати.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки в поточному році на рівні 3-3,5%, але вважає його недостатнім для подолання відставання у розвитку економіки і поліпшення стандартів життя в країні.

Про це заявив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман на конференції в Києві. За словами Люнгмана, розрив у відставанні економіки України після кризи 2014-2015 років став більше і його необхідно долати.

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«Добре, що зростання повертається. В цьому році зростання економіки може скласти 3-3,5%, але цього недостатньо, щоб наздогнати і дійсно поліпшити стандарти життя в Україні. І тут потрібні інвестиції», - сказав представник МВФ.

Раніше повідомлялося, що надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерного капіталу нерезидентів) за 2017 рік склали 1,871 мільярда доларів