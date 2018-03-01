Залишок грошей на рахунку Держказначейства скоротився вдвічі

Порівняно з показником роком раніше залишок на рахунку скоротився в 3,5 рази.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 березня 2018 року становить 9,853 мільярда гривень, що в 2 рази нижче за показник на 1 лютого.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, у порівнянні з показником роком раніше - на 1 березня 2017 року - залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства скоротився в 3,5 рази, порівняно з показником на початок поточного року – зріс в 1,9 рази.

Довідка УНІАН. Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становить 5,099 мільярда гривень. Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.