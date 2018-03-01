У ЄС назвали умову для нової програми допомоги Україні на мільярд євро

У Єврокомісії заявили, що нова програма макрофінансової допомоги може бути затверджена у разі продовження співпраці з МВФ.

Нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України в розмірі 1 млрд євро може бути затверджена у разі продовження співпраці країни з Міжнародним валютним фондом.

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Про це заявила заступник керівника Головного директорату Єврокомісії з питань розширення та сусідства Катерина Матернова на 14-й щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital у Києві.

«Ми підійшли до важливого етапу - це позитивна оцінка колективного органу, членів Єврокомісії... Ми говоримо про 1 мільярд євро, але оцінка Єврокомісії - це тільки перший крок. У нас є країни-члени, Європейський парламент, вони теж повинні сказати «так», - сказала вона.

За словами представника Єврокомісії, виділення Україні наступного траншу МВФ або принаймні лист від МВФ стане мотивацією для надання країні макрофінансової допомоги.

«Дуже важливо, що для виділення макрофінансової допомоги ми повинні мати або лист від МВФ, або діючу програму з МВФ. Як тільки Україна зможе отримати наступний транш МВФ, це буде мотивуючим для нас», - зазначила Матернова.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році ЄС запропонував Україні пакет макрофінансової поворотної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна отримала 1,2 млрд євро.

Виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. Відповідні заходи так і не були зроблені, і Україна не змогла отримати останній транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. У грудні минулого року президент Петро Порошенко заявив про переговори з ЄС про нову програму макрофінансової допомоги.

28 лютого джерело УНІАН в Європейській комісії повідомило, що відбулося тільки обговорення пропозицій про надання Україні нової програми макрофінансової допомоги, формального затвердження поки немає.