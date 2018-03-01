Кредити для економіки знову подорожчають: НБУ підвищив облікову ставку до 17% річних

Облікова ставка підвищується четвертий раз поспіль.

Національний банк України ухвалив з 2 березня 2018 року підвищити облікову ставку на 1 п.п. - до 17% річних, при цьому ставка підвищується учетверте поспіль - після підвищення до 16% у січні 2018 року, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

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Як наголошується в матеріалах НБУ, у січні 2018 року споживча інфляція прискорилася до 14,1% у річному вираженні, перевищивши траєкторію прогнозу регулятора.

За попередніми оцінками НБУ, високі темпи інфляції збереглися і в лютому за рахунок зростання цін на продукти харчування і послуги, підвищення цін на пальне через істотне подорожчання нафти на світових ринках і ослаблення гривні у попередні місяці.

Регулятор зазначив, що проведення більш жорсткої монетарної політики з жовтня минулого року протидіяло зростанню інфляційного тиску і стимулювало зростання процентних ставок за операціями банків, збільшуючи привабливість гривневих фінансових інструментів, що сприяло активному припливу іноземного капіталу в державні цінні папери в національній валюті.

За інформацією НБУ, наступне засідання правління з питань монетарної політики відбудеться 12 квітня 2018 року, при цьому рішення щодо облікової ставки буде прийматися з урахуванням нових макроекономічних прогнозів щодо інфляції.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 26 січня підвищив облікову ставку до 16% річних, при цьому ставка була підвищена втретє поспіль - після підвищення до 14,5% у грудні і до 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні у січні 2018 року пришвидшилася у річному вираженні до 14,1% з 13,7% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом на рівні 9%.

За поточними прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, інфляція в Україні в поточному році сповільниться до 7%.