В Україні можуть ввести акциз на роздрібну торгівлю алкоголем, сигаретами та бензином

Нова парламентська коаліція, що створюється за підсумками проведених 26 жовтня позачергових виборів до Верховної Ради, має намір запровадити акцизний податок на алкоголь, сигарети і паливо, що реалізуються через роздрібну торгівлю, на рівні не вищому як 5%, а також протягом двох років встановити єдину ставку акцизного податку на сигарети.

Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

«Запровадження акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива. Ставка податку встановлюватиметься місцевими органами влади в розмірі не більш як 5%», - йдеться в документі.

Читайте такожДешева нафта не призведе до зниження цін на бензин в Україні - експертиТакож коаліція розраховує поетапно протягом двох років встановити єдину ставку акцизного податку на сигарети з фільтром і без фільтру.

Як повідомляв УНІАН, уряд Яценюка кілька разів пропонував Верховній Раді зрівняти ставки акцизного податку на сигарети з фільтром і без. Рада не проголосувала за цю пропозицію. Проте, акциз на сигарети з фільтром і без все-таки було підвищено на 5%.