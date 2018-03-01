Гройсман запропонував бізнесу самому вибрати орган фінрозслідувань

Прем'єр запропонував бізнесу вибрати між парламентською і урядовим варіантом законопроекту про створення Служби фінансових досліджень.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував бізнесу оцінити парламентський законопроект, розроблений головою профільного комітету Ніною Южаніной про створення аналітичного органу по боротьбі з фінансовими злочинами та вибрати між ним і аналогічним законопроектом, розробленим урядом минулого року.

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Про це глава уряду заявив на 14 щорічної інвестиційної конференції Dragon Capital у Києві.

"Я прошу бізнес зробити аналітику документа. Якщо ваш висновок буде позитивним, то я його підтримаю. Перегляньте наш варіант і виберіть або запропонуйте свій", - сказав прем'єр.

На думку прем'єра, законопроект має унеможливити контакти Генпрокуратури, СБУ та Національної поліції з бізнесом.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко в ході зустрічі з представниками бізнесу в жовтні 2017 року доручив голові парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній підготувати законопроект про Службу фінансових розслідувань. Він мав бути прийнятий до кінця 2017 року, а запустити службу планувалося з другого кварталу 2018 року, одночасно скасувавши право інших силовиків перевіряти бізнес.

Разом з тим аналогічний законопроект Міністерства фінансів був прийнятий урядом ще навесні 2017 року, але не був схвалений Національною радою реформ.