Депутати сьогодні не голосуватимуть за відставку Гонтаревої та призначення нового голови НБУ

Заступник голови фракції «Блок Петра Порошенко» зазначив, що сьогодні в парламенті не розглядатимуть жодні кадрові питання.

Заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявляє, що у Верховній Раді України сьогодні не розглядатимуть питання про звільнення та призначення голови Національного банку України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в кулуарах парламенту.

«М’яч сьогодні на половині поля парламенту, будь ласка, подання (щодо звільнення з посади голови Національного банку Гонтаревої і призначення на її місце Смолія – УНІАН) є, повірте мені, в будь-який момент ми готові проголосувати, але наші колеги намагаються скласти все в повну комбінацію, і поки голосувати не готові», - сказав Гончаренко.

«Точно вам повідомляю, що сьогодні ми не будемо голосувати по Нацбанку України, і взагалі, будь-які кадрові питання. На жаль, тому що дуже хотілося їх проголосувати», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з порядком денним сьогоднішнього засідання парламенту, народні депутати мають розглянути питання про звільнення з посади голови Національного банку України Валерії Гонтаревої та призначення на цю посаду Якова Смолія.

Перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій виконує обов'язки голови регулятора з 11 травня 2017 року, після того як голова НБУ Гонтарева подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку. До звільнення діюча голова НБУ має прозвітувати перед Верховною Радою.

18 січня Порошенко подав до парламенту, як того вимагає Конституція, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія. Відповідні проекти постанов схвалено Комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

На підтримку кандидатури Смолія виступили парламентські фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт».