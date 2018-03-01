Платіжний баланс України зведений з дефіцитом $449 мільйонів

Поточний дефіцит вдвічі перевищує показник роком раніше.

Дефіцит платіжного балансу України за січень 2018 року склав 449 мільйонів доларів, що у 2,2 раза вище дефіциту за січень 2017 року на рівні 202 мільйони доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, дефіцит рахунку поточних операцій становить 61 мільйон доларів проти 131 мільйона доларів профіциту роком раніше.

Дефіцит фінансового рахунку становить 388 мільйонів доларів, що на 16,2% вище показника за січень минулого року.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становить 2,566 мільярда доларів, що вдвічі вище профіциту за 2016 рік, при цьому баланс зведений з профіцитом третій рік поспіль.