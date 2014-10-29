У Росії зізналися, що зростання цін на продукти у 2014 році обжене інфляцію

Про це сьогодні в інтерв'ю телеканалу "Россия 24" повідомив міністр сільського господарства РФ Микола Федоров, пише ТАСС.

"За даними Росстату, за 9 місяців 2014 року споживчі ціни в РФ у цілому зросли на 6,3%, на продовольчі товари - на 7,8%, тобто на 1,5 відсоткового пункту вище, ніж загальна інфляція. До кінця року, за оцінкою Мінсільгоспу, ми припускаємо, що це зростання може бути дещо вище, я думаю, 2-3 процентні пункти", - сказав він.

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Причому Федоров наголосив, що прогноз Мінсільгоспу може відрізнятися від прогнозу Мінекономрозвитку. Як раніше повідомляв ТАСС, згідно із прогнозом Мінекономрозвитку, споживчі ціни за підсумками 2014 року зростуть на 7,5%.

За минулий тиждень сири стали дорожчими на 0,6%, кури, сосиски, сардельки, ковбаси, консерви м'ясні, сир, молоко, масло вершкове, яйця, карамель, м'які цукерки, глазуровані шоколадом - на 0,3-0,5%. Водночас ціни на цукор-пісок і баранину знизилися на 0,1%. Плодоовочева продукція у середньому подорожчала на 2,3%, у тому числі помідори та огірки - на 13,8% і 7,1% відповідно, картоплю - на 2,4%.

Також міністр сільського господарства заявив, що проблема дефіциту ряду продуктів, яка виникла після введення продэмбарго, буде знята протягом 2-3 тижнів.

Раніше УНІАН повідомляв, що санкції Путіна підняли ціни на продукти в Росії.