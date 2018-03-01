Ціни зростають: Нацбанк у квітні перегляне прогноз щодо інфляції

Січневий прогноз про зниження інфляції в 2018 році до 8,9% поки залишається актуальним, зазначили в НБУ.

Національний банк України планує в квітні перегляд макроекономічних прогнозів, у тому числі щодо показника інфляції.

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«Рішення щодо облікової ставки в квітні 2018 року буде прийматися з урахуванням нових макроекономічних прогнозів, зокрема, щодо інфляції», - йдеться в матеріалах НБУ.

У той же час, січневий прогноз про зниження інфляції до 8,9% в 2018 році і її повернення до цільового діапазону в середині 2019 року регулятор назвав актуальним.

Також актуальними в НБУ назвали інфляційні ризики, включаючи високу вразливість економіки України у зв'язку з затримкою чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, підвищені інфляційні очікування економічних агентів і суттєві темпи зростання споживчого попиту.

За словами виконуючого обов'язки голови НБУ Якова Смолія, Національний банк України може продовжити підвищення облікової ставки в разі подальшого посилення інфляційних ризиків.

«У разі подальшого посилення фундаментальних інфляційних ризиків Національний банк може продовжити підвищення облікової ставки», - сказав він.

При цьому Смолій підкреслив, що регулятор вирішив підвищити облікову ставку четвертий раз поспіль через відсутність істотних ознак ослаблення інфляційних ризиків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 2 березня підвищує облікову ставку до 17% річних, при цьому ставка підвищується четвертий раз поспіль – після підвищення до 16% у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в січні 2018 року прискорилася в річному вираженні до 14,1% з 13,7% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозам на рівні 9%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, інфляція в Україні в поточному році сповільниться до 7%.