РНБО вже сьогодні може продовжити санкції проти російських банків

Це питання винесено в порядок денний засідання РНБО за пропозицією Національного банку.

Рада національної безпеки та оборони України планує сьогодні розглянути питання про продовження санкцій проти російських банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив на засіданні РНБО.

«Сьогодні за пропозицією Національного банку я вніс в порядок денний питання щодо продовження санкцій проти російських банків», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України пропонує продовжити запроваджені санкції щодо українських дочірніх структур російських державних банків ще на рік.

Президент України Петро Порошенко 16 березня 2017 року своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов. Регулятор очікував, що зазначені банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

У грудні 2017 року Sberbank Europe AG (дочірня компанія "Сбербанку Росії") завершила операцію з продажу контрольного пакета акцій (99,9230%) українського "ВиЭс Банку" групі "ТАС", що належить бізнесменові Сергію Тігіпко. Інші структури залишаються у власності російських державних банків.