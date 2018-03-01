«Рішення ДФС буде справедливим»: Продан пообіцяв розібратися з багатомільярдним штрафом Коболєву

Продан пообіцяв Коболєву, що рішення Фіскальної служби щодо його штрафу буде таким же справедливим, як і рішення Стокгольмського арбітражу.

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослав Продан пообіцяв розібратися з наявністю підстав у виписаному Енергетичною митницею штрафі голові Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрію Коболєву на суму 8,3 млрд грн.

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Про це Проданий написав на своїй сторінці в мережі Facebook

"Отримав інформацію про те, що Енергетична митниця нібито виставила постанову керівнику НАК "Нафтогаз України". Зараз розберуся, чи це не відповідає дійсності і чи є підстави для такого рішення. Андрій Коболєв, не переживай! Рішення ДФС буде таким же справедливим, як і рішення Стокгольмського арбітражу", - написав Продан.

Як повідомляв УНІАН, голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про те, що Державна фіскальна служба України виписала йому два персональних штрафи на суму 7 і 1,3 млрд грн, які він повинен сплатити не пізніше п'ятнадцяти днів.

На думку Коболєва, таким чином хтось у Фіскальній службі вирішив привітати з історичною перемогою в Стокгольмі.

За його словами, реальна причина цих штрафів – відмова «Нафтогазу» оформляти і оплачувати поставлений на окуповану територію «Газпромом» газ.