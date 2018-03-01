У Нацбанку пояснили, навіщо Україні потрібні гроші МВФ

У НБУ відзначили, що продовження співпраці з МВФ необхідне для нарощування міжнародних резервів України.

Продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і подальше отримання кредитних траншів Фонду необхідні для нарощування міжнародних резервів України.

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Про це заявив виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій на брифінгу в НБУ.

«Продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання траншів необхідні для нарощування міжнародних резервів», - сказав він, відповідаючи на запитання про потреби України у фінансуванні Фонду у зв'язку з перемогою українського «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом» і успішним виходом України на зовнішні ринки капіталу восени минулого року.

В НБУ наголосили, що потребу у фінансуванні від Фонду не можна аналізувати суто «математично», оскільки наявність програми з МВФ є стимулом для проведення важливих реформ в країні і потужним психологічним фактором для приватних інвесторів.

Крім того, як зазначили в НБУ, співпраця з МВФ необхідна для продовження співробітництва з іншими міжнародними партнерами, включаючи Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Єврокомісію. «Ми не можемо зараз сказати, як «Нафтогаз» розпорядиться коштами, які він ще не отримав, а тільки виграв у суді», - додав Смолій.

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Також в НБУ повідомили, що зберігають свій прогноз про отримання цього року 2 млрд дол. за програмою з МВФ. «Ми оптимістично дивимося на переговорний процес, тим більше, що остання технічна місія, яка побувала в Києві два тижні тому, наголосила на позитивних зрушеннях у цьому процесі. І сьогодні Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про антикорупційний суд, що було однією з вимог отримання чергового траншу», - сказав Смолій.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і наголосив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність до імпортних паритетів, створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше як 2,5% ВВП.