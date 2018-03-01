Україна за останні роки втратила 5 мільярдів – Єврокомісія

Також в ЄК заявили, що нова програма допомоги ЄС для України в розмірі 1 млрд євро може бути затверджена у разі продовження співробітництва країни з МВФ.

У Єврокомісії заявили, що можливості ЄС щодо фінансової допомоги Україні перевищують можливості України освоїти ці кошти.

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Про це на 14-й інвестиційній конференції, організованій інвесткомпанією Dragon Capital, заявила заступник керівника Головного директорату Єврокомісії з питань розширення та сусідства Катерина Матернова, повідомляє "Європейська правда".

"Значна кількість проектів, на які були виділені кошти ЄС, так і не були реалізовані в Україні. Можливо, не всі ці проекти були ідеальними, можливо, архітектура частини з них залишала бажати кращого, але сам цей факт вражає. За останні роки Україна не змогла отримати 5 млрд (зазначимо, що під час виступу не була вказана валюта, але, ймовірно, мова йде про євро - ред.), які готові були надати їй західні донори", - заявила вона.

"Взагалі така проблема характерна для нашого співробітництва з Сомалі та іншими африканськими країнами, але також і для України, Молдови і Грузії. І це проблема, на яку ми не можемо закривати очі", - додала вона.

Раніше Матернова заявила, що нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України в розмірі 1 млрд євро може бути затверджена у разі продовження співпраці країни з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році ЄС запропонував Україні пакет макрофінансової поворотної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. У рамках цієї програми Україна отримала 1,2 млрд євро.

Виділення наступного кредитного траншу було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. Відповідні заходи так і не були зроблені, і Україна не змогла отримати останній транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

У грудні минулого року президент Петро Порошенко заявив про переговори з ЄС про нову програму макрофінансової допомоги.

28 лютого джерело УНІАН в Європейській комісії повідомило, що відбулося тільки обговорення пропозицій про надання Україні нової програми макрофінансової допомоги, формального затвердження поки немає.