Президент підписав закон про створення та ведення кредитного реєстру НБУ

Закон передбачає обов'язок банків та Фонду гарантування вкладів надавати НБУ інформацію про боржників.

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою закон про створення і ведення кредитного реєстру Національного банку України.

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Як повідомляється на сайті парламенту, Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків" підписано президентом 1 березня.

За інформацією НБУ, закон передбачає зобов'язання банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надавати регулятору інформацію про боржників та її регулярне оновлення, при цьому клієнт отримуватиме повідомлення про надання його інформації в кредитний реєстр.

Національний банк, у свою чергу, буде використовувати отриману інформацію для цілей фінансової стабільності, сприяти управлінню банками кредитним ризиком та надавати банкам інформацію з реєстру.

Також закон передбачає право боржника отримати доступ до інформації про себе в кредитному реєстрі НБУ і вимагати коригування цієї інформації у разі незгоди з її змістом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 лютого ухвалила закон про створення і ведення кредитного реєстру Національного банку України.

Створення кредитного реєстру НБУ є зобов'язанням України в рамках Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і умовою отримання третього траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Наприкінці вересня 2017 року Національний банк у рамках підготовки до запуску кредитного реєстру постановою №94 змінив форми статистичної звітності банків про кредитування, зобов'язавши банки подавати звітність за новою формою в тестовому режимі з 1 жовтня.