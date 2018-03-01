РНБО підтримала продовження санкцій проти "російських банків"

Дія обмежувальних заходів стосовно банків з російським капіталом спливала у березні 2018 року.

Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозиції Національного банку України щодо продовження дії персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо банків з російським капіталом, дія яких закінчувалась в березні 2018 року.

Читайте такожРада звернулася до світу з проханням засудити "вибори Путіна" в Криму і накласти нові санкції на РФПро це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Раніше повідомлялось, що Національний банк України запропонував продовжити запроваджені санкції щодо українських дочірніх структур російських державних банків ще на рік.

Президент України Петро Порошенко 16 березня 2017 року своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов. Регулятор очікував, що зазначені банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

У грудні 2017 року Sberbank Europe AG (дочірня компанія "Сбербанку Росії") завершила операцію з продажу контрольного пакета акцій (99,9230%) українського "ВиЭс Банку" групі "ТАС", що належить бізнесменові Сергію Тігіпко. Інші структури залишаються у власності російських державних банків.