"Це не фіндепартамент шоколадної фабрики": британський економіст прокоментував призначення голови НБУ

19:21, 01 березня 2018
Фінанси
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Иллюстрация REUTERS

Відкладення Верховною Радою голосування з затвердження голови Національного банку України (НБУ) шкодить як фінансовій установі, так і країні в цілому. Про це заявив британський економіст Тімоті Еш.

Читайте такожВР запропонувала Порошенку "невідкладно" звільнити Гонтареву"Рада відклала голосування з затвердження нового голови НБУ до середини березня. Це сміховинно. Це шкодить довірі НБУ та країні. Яка країна в світі рік не має голови центробанку?". Про це написав у "Твіттері" британський економіст Тімоті Еш у відповідь на повідомлення в пресі про те, що Верховна Рада відкладе голосування стосовно нового голови НБУ, яке було заплановане на 1 березня.

Затвердження на посаді нового голови НБУ було серед рекомендацій МВФ.

"Ми вітали подання президентом кандидатури на посаду голови НБУ і розраховуємо на затвердження парламентом найближчим часом відповідного рішення", - заявив напередодні голосування постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляють українські ЗМІ.

"Порошенко мусить усвідомити, що НБУ є важливою установою і не є на рівні фінансового департаменту його шоколадної фабрики. Це – важливе питання для України. Смолій добре справляється в якості в.о. голови, зробіть його посаду постійною", - закликає економіст.

Як повідомляв УНІАН, питання звільнення з посади голови НБУ Валерії Гонтаревої і призначення на цю посаду Якова Смолія, який з 11 травня 2017 року виконує обов'язки голови НБУ, було включено до сьогоднішнього порядку денного Верховної Ради. Втім, голова парламенту Андрій Парубій, відкриваючи сесійне засідання, повідомив, що депутати продовжують консультації з цього питання.

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Теги: #голова НБУ#Смолій