"Це не фіндепартамент шоколадної фабрики": британський економіст прокоментував призначення голови НБУ

Порошенко мусить усвідомити, що НБУ є важливою установою і не є на рівні фінансового департаменту його шоколадної фабрики, зазначив економіст.

Відкладення Верховною Радою голосування з затвердження голови Національного банку України (НБУ) шкодить як фінансовій установі, так і країні в цілому. Про це заявив британський економіст Тімоті Еш.

Читайте такожВР запропонувала Порошенку "невідкладно" звільнити Гонтареву"Рада відклала голосування з затвердження нового голови НБУ до середини березня. Це сміховинно. Це шкодить довірі НБУ та країні. Яка країна в світі рік не має голови центробанку?". Про це написав у "Твіттері" британський економіст Тімоті Еш у відповідь на повідомлення в пресі про те, що Верховна Рада відкладе голосування стосовно нового голови НБУ, яке було заплановане на 1 березня.

Затвердження на посаді нового голови НБУ було серед рекомендацій МВФ.

"Ми вітали подання президентом кандидатури на посаду голови НБУ і розраховуємо на затвердження парламентом найближчим часом відповідного рішення", - заявив напередодні голосування постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляють українські ЗМІ.

"Порошенко мусить усвідомити, що НБУ є важливою установою і не є на рівні фінансового департаменту його шоколадної фабрики. Це – важливе питання для України. Смолій добре справляється в якості в.о. голови, зробіть його посаду постійною", - закликає економіст.

Poroshenko need to realise that the NBU is an important institution and not on the same level as the finance department of his chocolate factory. This is important stuff for Ukraine. Smoliy has done a decent job as acting Governor, make his position permanent https://t.co/lCyf8Tnfte — Timothy Ash (@tashecon) 1 березня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, питання звільнення з посади голови НБУ Валерії Гонтаревої і призначення на цю посаду Якова Смолія, який з 11 травня 2017 року виконує обов'язки голови НБУ, було включено до сьогоднішнього порядку денного Верховної Ради. Втім, голова парламенту Андрій Парубій, відкриваючи сесійне засідання, повідомив, що депутати продовжують консультації з цього питання.