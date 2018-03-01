Гривня почала весну з укріплення

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 26,64/26,67 грн/дол.

У четвер, 1 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,64/26,67 грн/дол.

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Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара на 15 копійок вищі в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,42/32,46 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6695 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 436 угод на суму 298,30 млн дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2666.9496 (1 березня – 2680.5516)

100 EUR – 3245.9444 (1 березня – 3274.0257)

10 RUR – 4.7258 (1 березня – 4.7549)