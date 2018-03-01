Смолій заявив, що призначення голови Нацбанку не пов'язане з програмою МВФ

Але міжнародні партнери регулярно озвучують своє бажання, щоб це питання було вирішене найближчим часом, зазначив він.

Призначення голови Національного банку України не пов'язане з діючою програмою Міжнародного валютного фонду.

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Про це заявив виконувач обов'язків голови НБУ Яків Смолій під час брифінгу.

«Призначення голови Національного банку жодним чином не пов'язане з програмою МВФ», - сказав він.

Водночас, зазначив Смолій, міжнародні партнери регулярно озвучують своє бажання, щоб це питання було вирішене найближчим часом.

Питання звільнення з посади голови Національного банку Валерії Гонтаревої і призначення на цю посаду Якова Смолія, який з 11 травня 2017 року виконує обов'язки голови НБУ, було включено до сьогоднішнього порядку денного Верховної Ради.

Втім, голова парламенту Андрій Парубій, відкриваючи сесійне засідання Верховної Ради, повідомив, що депутати продовжують консультації з цього питання.

Президент Петро Порошенко 18 січня подав до парламенту, як того вимагає Конституція, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія. Відповідні проекти постанов схвалено Комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

На підтримку кандидатури Смолія вже виступили парламентські фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт». Також на його підтримку висловилися члени правління і Ради НБУ, представники бізнес-спільноти, включаючи Незалежну асоціацію банків України і Американську торговельну палату.

Діюча голова НБУ, яка після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку, за вимогами законодавства, до звільнення повинна звітувати перед Верховною Радою. Сьогодні, 1 березня, Гонтарева в черговий раз підтвердила свою готовність виступити перед парламентаріями.