Суд визнав недійсною передачу активів «Дельта Банку» майже на 4 мільярди ДІУ

Договір був укладений банком напередодні визнання його неплатоспроможним всупереч вимогам законодавства та встановленим нормативам.

Судові рішення про визнання недійсними трьох договорів застави та відступлення права вимоги між «Дельта Банком», який ліквідується в даний час, та Державною іпотечною установою на загальну суму 3,8 млрд грн набули законної сили.

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Як повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, останнє рішення Київського апеляційного господарського суду від 20 лютого цього року залишило без задоволення апеляційну скаргу ДІУ, повністю погодившись з рішенням суду першої інстанції про визнання недійсним договору застави майнових прав та припинення обтяження активів.

«Суд встановив, що вказаний договір був укладений «Дельта Банком» напередодні визнання його неплатоспроможним всупереч вимогам законодавства, а також обмежень, введених в період проблемності банку», - наголошується в повідомленні.

Фонд підкреслив, що це судове рішення підтвердило приналежність банку майнових прав за кредитами вартістю понад 1,2 млрд грн і дає право виставити їх на продаж, щоб погасити вимоги кредиторів відповідно до черговості.

Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.

З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація, а з 8 жовтня 2015 року Фонд гарантування приступив до ліквідації фінустанови.