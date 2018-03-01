У Нацбанку назвали розмір міжнародних резервів України

За лютий резерви скоротилися на 0,4% і становлять 18,5 млрд дол.

Міжнародні резерви України на сьогодні становлять 18,5 млрд дол., повідомив журналістам заступник голови Національного банку Олег Чурій у ході брифінгу.

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«Резерви на сьогодні становлять приблизно 18,5 мільярда доларів з урахуванням інтервенцій Національного банку», - сказав він.

За словами Чурія, останнім часом регулятор проводить інтервенції з купівлі валюти практично щодня.

З урахуванням оприлюдненого регулятором уточненого показника міжнародних резервів на 1 лютого 2018 року на рівні 18,580 млрд дол., за лютий резерви скоротилися на 0,4%.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 лютого 2018 року становили 18,580 млрд дол., що на 228 млн дол., або на 1,2%, нижче за показник на 1 січня.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 млрд дол. Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 20,5 млрд дол.