500 найбагатших людей світу за три дні втратили $128 мільярдів

06:07, 02 березня 2018
Фінанси
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Ілюстрація / REUTERS

Більше всіх у світі через падіння фондового ринку США за останні три дні втратили глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет і засновник Facebook Марк Цукерберг. Стан кожного з мільярдерів зменшилася за три дні на $3,7 млрд.

Як передає РБК, співзасновник Google Ларрі Пейдж втратив за ці дні $3,1, статки його колеги Сергія Бріна «схудли» на $3 млрд. Замикає п'ятірку власник Zara Амансіо Ортега - його статки за три дні зменшилися на $2,5 млрд.

Читайте такожНайбагатша китаянка заробила $2 млрд за чотири дніВ сумі втрати 500 найбагатших людей світу за ці дні склали $128 млрд, причому $55 млрд втратили американські багатії.

Рекордне падіння за всю історію промисловий індекс Dow Jones показав у ході торгів 5 лютого: тоді він впав майже на 1200 пунктів. У відсотковому відношенні цей індекс знизився на 4,6%, що також стало рекордним падінням за день з серпня 2011 року. Тоді втрати найбагатших людей світу за день склали $114 млрд.

За три дні торгів з 27 лютого по 1 березня індекс Dow Jones знизився з максимуму в 25800 до позначки 24608, падіння склало майже 2100 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, за 2017 рік стан світових багатіїв зріс на трильйон доларів.

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Теги: #Dow Jones#індекс Dow Jones