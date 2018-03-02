Держбюджет з початку року недоотримав майже 6% доходів

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року, доходи держбюджету скоротилися на 0,5%.

Державний бюджет України в січні-лютому 2018 року отримав 111,458 мільярда гривень доходів, що на 5,8% нижче планового показника на цей період.

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Як свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року доходи держбюджету скоротилися на 0,5%.

Також повідомляється, що місцеві бюджети у січні-лютому отримали 34,297 мільярда гривень доходів, що на 1,8% вище плану та на 18,3% - від показника за аналогічний період попереднього року.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту держбюджету на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.