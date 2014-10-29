НБУ сьогодні продав банкам майже $87 млн за курсом 12,95 грн

Національний банк України сьогодні, 29 жовтня, провів чергову інтервенцію з продажу валюти за єдиним курсом для підкріплення кас банків, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, в результаті торгів було задоволено 100% попиту банків на суму 86,84 млн. дол. США за курсом 12,95 грн/дол.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, Нацбанк анонсував проведення чергових інтервенцій на валютному ринку, зокрема 29 жовтня для підкріплення кас банків до 100 млн. дол., 31 жовтня - для задоволення потреб клієнтів банків до 200 млн. дол.

Для участі в інтервенціях банки можуть подавати по одній заявці в межах 20% заявленого обсягу інтервенції для підкріплення кас банків, у межах 10% - для задоволення потреб клієнтів.

Читайте такожНБУ почне друкувати гроші з підписом Гонтаревої 1 грудняЯк повідомляв УНІАН, у ході останньої інтервенції для підкріплення кас банків 22 жовтня регулятор продав банкам 99,77 млн. дол. за фіксованим курсом 12,95 грн/дол.

Керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вищим як 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримувалися в межах 12,95/13,40 грн/дол.

Вчора, 28 жовтня, до середини торгів котирування гривні зрушилися у бік зниження і на момент закриття торгів досягли рівня 12,98/13,50 грн/дол., що, на думку експертів, викликано завершенням парламентських виборів і очікуваннями можливої зміни політики Національного банку на валютному ринку.