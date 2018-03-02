НБУ в лютому поповнив резерви на міжбанку майже на $400 мільйонів

Продовжити поповнення резервів на міжбанківському ринку Нацбанку дозволило зміцнення обмінного курсу гривні до долара США - на 3,8% в лютому і 4% з початку року.

Національний банк України у лютому поповнив міжнародні резерви допомогою покупки валюти на міжбанківському валютному ринку на 397 мільйонів доларів.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за лютий, опублікованому на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, зростання прибутковості гривневих облігацій внутрішньої держпозики сприяв підвищенню попиту на ці папери серед нерезидентів, що посилило приплив капіталу від них. Разом з зростанням надходжень валютної виручки від експортерів на тлі збереження сприятливої кон'юнктури на світових ринках це позитивно вплинуло на пропозицію валюти на міжбанківському ринку.

Як наслідок, обмінний курс гривні до долара США зміцнився на 3,8% в лютому і 4% з початку року, що і дозволило НБУ продовжити поповнення резервів на міжбанківському ринку.

Раніше в НБУ повідомили, міжнародні резерви України на початок березня становлять 18,5 мільярда доларів, тобто, з урахуванням оприлюдненого регулятором уточненого показника на 1 лютого на рівні 18,580 мільярда доларів нижче за лютий резерви скоротилися на 0,4%.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на 1 лютого 2018 року становлять 18,580 мільярда доларів, що на 228 мільйонів доларів, або на 1,2%, що нижче показника на 1 січня.

У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів Національний банк прогнозує зростання міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 20,5 мільярда доларів.