Екс-керівництво "Фінростбанку" вивело з нього мільярд гривень

Протягом 2012-2014 років посадові особи банку провели низку кредитних операцій з пов'язаними та підставними компаніями.

Дії колишнього керівництва ліквідується на даний час "Фінростбанку" призвели до критичного погіршення фінансового стану банку та виведення з нього активів на 1 мільярд гривень.

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Про це повідомила прес-служба Фонду з посиланням на результати аналізу, проведеного ліквідатором банку.

За інформацією Фонду, протягом 2012-2014 років посадові особи банку провели ряд кредитних операцій з пов'язаними і підставними компаніями, а також проводили фінансові махінації на торговому майданчику Saxo Bank (Данія) і дроблення вкладів юридичних осіб напередодні визнання банку неплатоспроможним всупереч забороні Національного банку на збільшення депозитного портфеля.

Згідно з незалежною оцінкою, вартість активів банку виявилася в 13,4 рази нижче за їх балансову вартість на рівні 1,64 мільярда гривень.

При цьому на 1 лютого Фонд виплатив вкладникам банку 494,7 мільйона гривень гарантованого відшкодування, а загальна сума підтверджених вимог кредиторів становить 675,9 мільйона гривень, з яких погашено банком тільки 0,6% вимог третьої черги.

Також повідомляється, що за всіма фактами виявлених зловживань Фонд подав у правоохоронні органи 12 заяв про вчинення кримінальних злочинів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію "Фінростбанку" 16 жовтня 2014 року на підставі рішення Національного банку про відкликання ліцензії. З 16 липня 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

"Фінростбанк" працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. Основним акціонером банку був Олександр Бондарєв з часткою 50% капіталу банку.