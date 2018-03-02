Силовики займаються "творчістю" для обходу закону "маски-шоу стоп" - Мін'юст

Міністр юстиції повідомив, що уряд у березні направить до парламенту ініціативу щодо посилення норм закону "маски-шоу стоп".

Правоохоронні органи займаються "творчістю" для обходу норм закону "маски-шоу стоп", що захищає бізнес від неправомірного тиску і необгрунтованих обшуків.

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Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

"Ми, як український уряд, фіксуємо, що деякі правоохоронні органи займаються "творчістю", щоб обходити закон і далі продовжувати тиснути на бізнес", - сказав він.

За словами глави Мін'юсту, деякі правоохоронні обходять заборону на повторне відкриття кримінальних справ по тій самій фабулі, буквально змінюючи кілька слів.

"Замінюють "директор підприємства" на "директор підприємства і бухгалтер, і суд каже, що це інша фабула", - наголосив Петренко.

Міністр юстиції повідомив, що уряд у березні направить до парламенту ініціативу щодо посилення норм закону "маски-шоу стоп".