Понад 50 країн світу заради боротьби з офшорами домовилися про скасування банківської таємниці

28 і 29 жовтня у Берліні, на 7-му Глобальному форумі з прозорості та обміну інформацією в податкових цілях представники 51 країни підписали угоду, що передбачає щорічний автоматичний обмін даними про рахунки нерезидентів.

Як повідомляє DW, уперше такий обмін відбудеться у вересні 2017 року за підсумками 2016 фіскального року.

"Банківська таємниця у своїй колишній формі зжила себе. Вона більше не вписується в епоху, коли громадяни, натиснувши кнопку в інтернеті, можуть переміщати свої гроші по всьому світу", - проголосив господар конференції, міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле. Він запевняє, що із запровадженням нового механізму ухилення від податків стане набагато важчим.

"Це гігантський крок до того, щоб податкові оазиси перестали існувати", - зазначив у розмові з DW Ахім Просс, який очолює відділ податкової політики Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Новий стандарт ОЕСР зобов'язує держави запитувати у місцевих банків інформацію про рахунки нерезидентів і автоматично переправляти її до податкових органів тих держав, у яких ці іноземці проживають, дотримуючись при цьому, природно, законів про захист особистих даних. Передачі підлягає, насамперед, ім'я та податковий номер власника рахунку, а також інформація, що стосується одержуваного на вклади процентного доходу, дивідендів, доходів від продажу активів і певних видів страховок. Надавати таку інформацію зобов'язані не тільки банки, але й усякого роду фінансові компанії, інвестиційні фонди і трасти, які займаються довірчим управлінням капіталу.

Читайте такожРада ухвалила закон про протидію виведенню коштів до офшорівБерлінську угоду про автоматичний обмін інформацією підписали всі країни ЄС, включаючи Люксембург, який усіляко прагне позбутися іміджу податкової оази, а також, наприклад, такий європейський офшор, як Ліхтенштейн. Водночас деякі країни, які формально не приєдналися до угоди, готові, поза тим, виконувати її положення.

Це, насамперед, США, які ухвалили у 2010 році "Закон про оподаткування іноземних рахунків" (FATCA), концепція якого значною мірою лягла в основу нового стандарту ОЕСР, а також Китай та Швейцарія. Усього ж, за даними міністерства фінансів Німеччини, в автоматичному обміні податковою інформацією готові брати участь майже шість десятків країн.

Це, зокрема, Ізраїль, Ісландія, Туреччина і Саудівська Аравія, Сингапур і Японія, Аргентина, Бразилія та Колумбія, Південна Африка, Австралія і Нова Зеландія. А також практично усі володіння Британської корони, котрі спеціалізуються на фінансових послугах, включаючи Гернсі, Джерсі, Мен, Бермудські та Кайманові острови.