Кандидат на посаду голови НБУ продовжить політику Гонтаревої - нардеп (відео)

Депутат виступає проти призначення Смолія на цю посаду.

Кандидат на посаду голови Національного банку України Яків Смолій буде продовжувати політику Валерії Гонтаревої, яку проводжають з посади з великою кількістю критики та навіть підозрами у злочинах.

Читайте також"Це не фіндепартамент шоколадної фабрики": британський економіст прокоментував призначення голови НБУ

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву депутат від "Народного фронту" Сергій Соболєв.

За словами депутата, Смолій – хороший фахівець, але він сам заявив, що буде продовжувати політику Гонтаревої і не збирається робити кадрові зміни в НБУ. Тому Соболєв виступає проти призначення Смолія на цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, що президент Петро Порошенко готовий запропонувати Раді кандидата на посаду голови Національного банку України - першого заступника голови НБУ Якова Смолія.