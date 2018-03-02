Кандидат на посаду голови НБУ продовжить політику Гонтаревої - нардеп (відео)

12:18, 02 березня 2018
Фінанси
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Валерия Гонтарева / REUTERS

Кандидат на посаду голови Національного банку України Яків Смолій буде продовжувати політику Валерії Гонтаревої, яку проводжають з посади з великою кількістю критики та навіть підозрами у злочинах.

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву депутат від "Народного фронту" Сергій Соболєв.

За словами депутата, Смолій – хороший фахівець, але він сам заявив, що буде продовжувати політику Гонтаревої і не збирається робити кадрові зміни в НБУ. Тому Соболєв виступає проти призначення Смолія на цю посаду.

Як повідомляв УНІАН, що президент Петро Порошенко готовий запропонувати Раді кандидата на посаду голови Національного банку України - першого заступника голови НБУ Якова Смолія.

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Теги: #відставка Гонтаревої#голова Нацбанку Смолій