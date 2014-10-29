Обвал російського рубля спричинив економічний спад у країнах Центральної Азії

У Киргизстані за рік ціни зросли на 25%, а економіка скорочується через падіння валюти Росії, пише Дзеркало тижня із посиланням на The Guardian.

Так, у Бішкеку пенсіонерка Юпаркуль Карасеїтова більше не може дозволити собі м'ясо. На місцевому базарі у столиці Киргизстану яловичина лише за останні 6 тижнів подорожчала на 9%.

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"Вона не одна. М'ясник Айгюль Шалкпікова каже, що за останній місяць вона продала на 40% менше м'яса, ніж зазвичай", - сказано у статті.

Через залежність країн Центральної Азії від грошей, які трудові мігранти передають із Росії, місцеві валюти впали слідом за російським рублем. Від початку року рубль подешевшав на 20% порівняно з доларом. А восени ціна бареля нафти впала до мінімуму за останні чотири роки.

Через це ціни на продукти у Бішкеку за останні 12 місяців зросли на 25%. Киргизькі експерти звинувачують в усьому дороге паливо з Росії. На даний час МВФ прогнозує, що ціни у Киргизстані зростуть ще на 8,9% протягом наступного року. Нагадаємо, що курс євро у Росії вперше в історії піднявся до 54 рублів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія через санкції та дешеву нафту може скоротити витрати бюджету на 10%.