Скільки коштує валюта: в обмінниках продовжує дешевшати долар і євро

13:18, 02 березня 2018
Фінанси
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фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,50 гривні, євро - за 32,50 гривні за одну грошову одиницю.

У четвер, 1 березня, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах була вищою і становила 26,80 гривні, євро - 33,00 гривні.

Як повідомляв УНІАН, для згладжування курсу Нацбанк сьогодні купив у банків 17 мільйонів доларів.

Середньозважений курс аукціону склав 26,5472 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 29 мільйонів доларів.

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Теги: #курс валют