Нацбанк пом'якшив обмеження на валютному ринку

Регулятор розширив перелік валютних надходжень бізнесу, не підлягають обов'язковому продажу, а також дозволив виплату дивідендів на користь іноземних інвесторів за всі попередні роки.

Національний банк України розширив перелік валютних надходжень бізнесу, звільнених від вимоги регулятора щодо обов'язкового продажу 50% на міжбанківському валютному ринку.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №19, яка набирає чинності з 3 березня 2018 року, тепер вимога щодо обов'язкового продажу 50% надходжень не застосовуватиметься до коштів, отриманих компанією-резидентом у формі зовнішніх кредитів або позик для рефінансування існуючого боргу перед нерезидентами або уповноваженими банками за іншими кредитами або позиками.

За оцінками НБУ, це рішення полегшить рефінансування існуючих зобов'язань і подальше залучення коштів на зовнішніх ринках для українських підприємств-експортерів.

Також у рамках постанови Нацбанк розширив можливості українського бізнесу достроково погашати зовнішні валютні кредити і позики, дозволивши дострокове погашення в межах щомісячного ліміту 2 млн дол. для одного резидента-позичальника в межах одного уповноваженого банку.

Це рішення, як зазначив НБУ, дасть змогу бізнесу ефективнішо управляти власними борговими зобов'язаннями перед нерезидентами.

Також Нацбанк дозволив виплату дивідендів на користь іноземних інвесторів за 2017 рік і встановив єдиний ліміт на оплату валютних дивідендів за всі попередні роки в межах 7 млн дол. в місяць.

Регулятор нагадав, що до сих пір інвестори могли отримувати дивіденди за період до 2016 року включно в межах 5 млн дол. на місяць для дивідендів за 2014-2016 роки та 2 млн дол. на місяць - за період до 2013 року.

За оцінками НБУ, встановлений ліміт забезпечить більш рівномірний попит на валюту з боку компаній, які бажають оплатити дивіденди іноземним інвесторам, при цьому мінімізуючи вплив виплат на стан міжбанківського валютного ринку.

Нацбанк відзначив, що послаблення обмежень сприятиме поліпшенню ділового та інвестиційного клімату України і водночас не призведе до порушення цінової і фінансової стабільності в країні.

Довідка УНІАН. В даний час на ринку продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів і одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тис. грн на день.